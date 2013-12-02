Копирайтер.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок424 просмотра

Требования:

- Знания физики (желательно в области энергетики)

- Грамотность!

- Пунктуальность, ответственность, порядочность

- Быть на связи через Skype.

- Вовремя сдавать работу.

Схема работы:

- вы получаете ТЗ с требованиями по объему статьи и ключевиками

- пишете материал в соответствии с ТЗ

Информация в материалах должна быть достоверной!

Оплата за 1000 знаков (без пробелов) – 45 рублей.

11 лет назад
M1tt
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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