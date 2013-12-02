Статьи по юриспруденции. всего 15 штук по 1000-1500 знаков. срок - завтра до 10 часов утра.
Статьи на тему недвижимость и финансы
Требуются ответственные грамотные копирайтеры, знакомые с темами недвижимости и финансов. Статьи о кредитах, новости законодательства, случаи из жизни.
Важно: логическое изложение материала, грамотность, отсутствие воды в текстах.
Оплата: от 60 рублей за 1000 з/п.
Заявки фрилансеров
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