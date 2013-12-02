Копирайтер/рерайтер для написания тесктов.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт30 заявок558 просмотров

НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ КОПИРАЙТЕР --РИРАЙТЕР ДЛЯ НАПИСАНИЯ ТОЛКОВЫХ, ЛОГИЧНЫХ, ЧИТАБЕЛЬНЫХ И ПРИ ЭТОМ СЕО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ НА ТЕМУ АСФАЛЬТИРОВАНИЯ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО КАЧЕСТВО!!!

11 лет назад
vlad8
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуются копирайтеры\рерайтеры. Тема - bitcoin

    Нужны копирайтеры\рерайтеры для интернет ресурса по биткоину и другим криптовалютам. Предполагается долгосрочное сотрудничество. Ориентировочно 2-5 авторов. Требования: 1. ОБЗЯТАЛЬНО: нужен рерайт, который будет интересно читать, а не рерайт с заменой ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайтер

    Здравствуйте. Нужен человек, который будет самостоятельно искать новости на различные тематики и делать рерайт. Уникальность невысокая, от 60% и выше. Объемы также небольшие 1000-1500 знаков. Оплата на WMR. ...

    Копирайтинг54 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание отзывов на сайтах-каталогах

    Требуется написать с разных ip-адресов по одному отзыву о компании на 8 сайтах типа flamp.ru (список сайтов предоставлю). Обязательно! ip-адреса РФ ! Допускается написание двух отзывов с одного адреса. Просьба в заявке указывать стоимость одного ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор для написания статей и пресс-релизов

    Здравствуйте! Нужен надёжный человек, который постоянно на связи для написания пресс-релизов и статей. Условия работы: Задания должны выполняться оперативно. То есть, к примеру, я Вам сообщила, что от клиента поступило ТЗ ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты для каталога систем пожарной безопасности

    $1000

    Требуется: -Понимание работы систем пожаротушения и пожарной сигнализации. -Написать интересное описание товара "для людей" с картинками на снове имеющихся материалов. -Исключить использование стоп-слов по списку «В нашем магазине вы можете купить» ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт 4 тыс символов

    Рерайт, 4 тысячи символов без пробелов на тему ликера "De Kuyper Blue Curacao" В статье осветить вопросы такие как 1. История напитка 2. Ингредиенты входящие в состав ликера 3. Как ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Срочно! Копирайт текстов.

    Очень срочно нужно сделать копирайт двух текстов на русском языке. Материала в интернете достаточно. Уникальность не менее 90%. Оплата WebMoney по факту сделанной работы. Объем не менее 2000 збп.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Размножение статьи и размещение по базе

    Есть статья (около 2к). Ее нужно размножить (читаемый текст и хорошая уникальность) на 300 статей. Затем разместить по на площадках. Урлы площадок даю я. Оплата по итогу за каждое удачное размещение. Указывайте ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер на рекламные тексты

    Необходимо написать продающие тексты для email рассылки. Клиенты - юр.лица. Нужен человек с ОПЫТОМ написания продающих текстов и текстов для рассылки.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад