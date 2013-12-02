Нужны копирайтеры\рерайтеры для интернет ресурса по биткоину и другим криптовалютам. Предполагается долгосрочное сотрудничество. Ориентировочно 2-5 авторов. Требования: 1. ОБЗЯТАЛЬНО: нужен рерайт, который будет интересно читать, а не рерайт с заменой ...
Срочно! Копирайт текстов.
Очень срочно нужно сделать копирайт двух текстов на русском языке.
Материала в интернете достаточно. Уникальность не менее 90%.
Оплата WebMoney по факту сделанной работы.
Объем не менее 2000 збп.
Выбранный исполнитель
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