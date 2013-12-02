Срочно! Копирайт текстов.

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Завершен13 заявок303 просмотра

Очень срочно нужно сделать копирайт двух текстов на русском языке.

Материала в интернете достаточно. Уникальность не менее 90%.

Оплата WebMoney по факту сделанной работы.

Объем не менее 2000 збп.

11 лет назад
InAdvance
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$12
1 день
Дмитрий очень добросовестно подошел к выполнению проекта. Очень оперативно, качественно. Договоренности по всем вопросам были достигнуты так же быстро. Было очень приятно работать. В дальнейшем буду обращаться только к нему. Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничеством с Ириной доволен полностью. ТЗ было максимально понятным, а оплата своевременной. Спасибо.

Заявки фрилансеров

ganimed88
Дмитрий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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