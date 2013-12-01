Копирайтер/ рерайтер текста

Предоставляем работу по написанию текста. Рерайт по исходнику новостных статей, а также статей на строительные тематики. Требуются усидчивые и творческие люди, которые любят свое дело. Копирайт возможен только после успешного и продолжительного сотрудничества. Рерайт оплачивается до 60 рублей за 1к знаков. Копирайт от 100 рублей. Используйте контактные данные всех кому интересна более подробная информация