Копирайтер/ рерайтер текста

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт53 заявки625 просмотров

Предоставляем работу по написанию текста. Рерайт по исходнику новостных статей, а также статей на строительные тематики. Требуются усидчивые и творческие люди, которые любят свое дело. Копирайт возможен только после успешного и продолжительного сотрудничества. Рерайт оплачивается до 60 рублей за 1к знаков. Копирайт от 100 рублей. Используйте контактные данные всех кому интересна более подробная информация

11 лет назад
southwc
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи о заработке в соцсетях

    Нужно несколько статей о заработке в соцсетях. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ!!! Статьи - в пределах 3 тыс.знаков б/п. Нужно раскрыть конкретный способ заработка на своем аккаунте в соцсетях. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтеры для долгосрочного сотрудничества

    Для рерайта статей требуются ответственные исполнители. Оплата производится постатейно на кошелек вебмани (первоначально 30 руб за 1000 симв). Тематика статей: - facebook - вконтакте - одноклассники - twitter - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтинг 500 символов

    $3

    Нужно 500 символов срочно, на страницу опта http://coral-yug.ru/podguzniki-optom Конкретно текст нужен сюда: http://joxi.ru/HCabUtg5CbBeBP9ZrU0 Нужно написать добивающий текст, мощный. Что бы у человека который хочет опта уже не было ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи про часы Zenith на английском

    $60

    Приветствую. Необходимо написать несколько статей про часы Zenith на английском языке. В обязательном порядке: знание английского языка в совершенстве, опыт реального общения и умение придать тексту красочность и интересность. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новостной рерайтер

    Новостному сайту на длительный срок (!!!) требуются рерайтеры для публикации новостей. Новость объемом 700–800 символов. Стоимость 17р за 1 статью. Рерайт от 80% по text.ru По статистикоисторическим данным ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать текстовое окружение для анкоров

    $50

    Нужно написать окружение для анкоров для sape.ru. Анкоры в приложении. Длина анкора с окружающим тестом с учетом точки в конце должна быть от 85 до 99 символов с пробелами. Окрыжение должно быть как ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Технические статьи

    $50

    Нужно написать 20 статей 2000–2500 знаков на техническую тему с 1 или двумя ключами в тексте (их нужно сделать ссылками на сайт) и отправить на проверку уникальности. Цена 1$/1000 збп либо чуть ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт 300 новостей

    $500

    Доброго. Требуется выполнить рерайт 300 новостей по 1000 знаков. Я даю сайты куда новости пойдут + ссылку которую вставить в текст новости - ищите тематичную сайту новость и выполняете ее рерайт вставляя ссылку. ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер.

    $250

    Доброго. Ежедневно буду давать адрес сайта + ссылку которую надо вставить в новость. Ваша задача найти новость которая подходит к данному сайту и выполнить ее рерайт и вставить ссылку в текст - прислать ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад