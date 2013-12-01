Нужно несколько статей о заработке в соцсетях. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ!!! Статьи - в пределах 3 тыс.знаков б/п. Нужно раскрыть конкретный способ заработка на своем аккаунте в соцсетях. ...
Копирайтер/ рерайтер текста
Предоставляем работу по написанию текста. Рерайт по исходнику новостных статей, а также статей на строительные тематики. Требуются усидчивые и творческие люди, которые любят свое дело. Копирайт возможен только после успешного и продолжительного сотрудничества. Рерайт оплачивается до 60 рублей за 1к знаков. Копирайт от 100 рублей. Используйте контактные данные всех кому интересна более подробная информация
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