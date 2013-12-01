Нужно несколько статей о заработке в соцсетях. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ!!! Статьи - в пределах 3 тыс.знаков б/п. Нужно раскрыть конкретный способ заработка на своем аккаунте в соцсетях. ...
Написать текстовое окружение для анкоров
Нужно написать окружение для анкоров для sape.ru. Анкоры в приложении.
Длина анкора с окружающим тестом с учетом точки в конце должна быть от 85 до 99 символов с пробелами.
Окрыжение должно быть как до, так и после анкора.
Если sape.ru не принимает некоторые анкоры, их придется переделать.
Анкоры в приложении.
Оплата за все 500 руб. на wmr-кошелек или Я-деньги ПОСЛЕ выполнения работы.
Срочно.
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