Написать текстовое окружение для анкоров

Нужно написать окружение для анкоров для sape.ru. Анкоры в приложении.

Длина анкора с окружающим тестом с учетом точки в конце должна быть от 85 до 99 символов с пробелами.

Окрыжение должно быть как до, так и после анкора.

Если sape.ru не принимает некоторые анкоры, их придется переделать.

Анкоры в приложении.

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