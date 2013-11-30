Копирайтер -написание статей для игрового портала

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок327 просмотров

Для крупного магазина игровых приставок требуется копирайтер, знающий азы данной специфики и интересующийся ей в свободное время. Мы не ставим вам план - вы пишите постоянно.

Основная задача - продвижение этими статьями сайта по ключевым словам. От вас примем и инициативы: существует форум, который так же можно вести.

Оплата договорная и стабильная. Ориентировочно 30 рублей за тысячу слов качественного текста.

Как конкурс для отбора кандидата: напишите любую статью именно об какой-либо игровой приставке, с 2-4 ключевыми словами и отправьте нк мейл. Это может быть обзор или технические советы. Покажите вашу осведомленность. Плагиат будет отсечен. Написанные статьи нигде не опубликуются.

Написание статей
11 лет назад
igroray
Артем 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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