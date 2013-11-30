Английские статьи. Рерайтер.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок226 просмотров

Здравствуйте. Требуется рерайтер на английские статьи. Можно 2 человека. Тематика - музыка, айфоны, твиттер, и тд

оплату можно обсудить

Пожелания:

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11 лет назад
YuliaMarkova
Юлия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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