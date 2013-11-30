Требуется наполнить новый сайт-каталог товарами по мототехнике – tokomoto.ru Сайт сделан на Битриксе и в нем заложена стандартная структура карточки товара: название, фото, ссылка на видео, цена, описание, характеристики и др. ...
Рецепты для мультиварки
Требуется написать 5 рецептов для мультиварки на любые темы.
Объем 1500 знаков каждый.
Больше требований нет.
Заявки фрилансеров
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