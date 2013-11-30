Наполнение карточками товаров сайта-каталога

Требуется наполнить новый сайт-каталог товарами по мототехнике – tokomoto.ru Сайт сделан на Битриксе и в нем заложена стандартная структура карточки товара: название, фото, ссылка на видео, цена, описание, характеристики и др.

Мы предоставим список товаров для наполнения. Их описания, характеристики и фото легко найти в Интернете.

Обязателен небольшой рерайтинг существующей информации из Интернета, чтобы описания товаров были уникальными.

Ищем человека, который основательно и систематично подойдет к данной работе, т к в перспективе у нас будет возникать еще ряд подобных задач в этом и других проектах.

Пишите за сколько готовы трудиться над данной задачей: стоимость добавления 1 карточки товара или стоимость за месяц работы (добавление 1000–1500 карточек товаров).Также дополнительным плюсом будут ссылки на ваши прошлые работы подобного типа.