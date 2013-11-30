Статья на главную.

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Закрыт13 заявок244 просмотра

Нужна статья на главную сайта по красоте и здоровью. Сео-оптимизированная, потому нужен тот, кто в этом понимает! Думаю девушка, так как тематика женская. Объем около 3 тыс сим. Уникальность максимальная по нескольким программам. Сайт напишу в лс. Оплата сразу после проверки. Писать в проект или лс на сайте. Указывайте обязательно стоимость (заоблачные тысяча символов - 4 бакса не рассматриваю)! + примеры! оплата яд, вебмани.

11 лет назад
guf20052008
Стефания 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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