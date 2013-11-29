Нужен редактор. На сайте размещен список компаний, в которые нужно внести изменения. Т.е нужно написать уникальный текст на 350 зн. Компаний много. Оплата своевременная на электронные счета.
Рерайт 43 текстов вместе с их поиском
Требуется найти 43 текста в интернете и сделать их рерайт
Тематика текстов такова: на сайте по ремонту акпп есть 43 раздела по каждой марке автомобиля: ремонт акпп nissan, ремонт акпп acura, ремонт акпп тойота, ремонт акпп лексус и т.д.
Требуется найти и сделать рерайт текста для каждой этой страницы. акцент делается именно на словосочетание "ремонт акпп (марка автомобиля)"
количество знаков - не менее 1000
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