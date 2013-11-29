Новости для сайта

Тематика игры, фильмы, музыка, сериалы, интересное из сети. Уникальность 97 — 100%. Тему можно выбирать самому. Статья строится следующим образом: ЗАГОЛОВОК, КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА, ОПИСАНИЕ, ТЕКСТ ЗАПИСИ. В тексте записи наличие подзаголовков желательно. Если выбирать тему самому — сложно, тему и ключевую фразу предоставлю по почте или скайпу, записи отправлять на почту, оплата каждый день/неделю/месяц как скажете.

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