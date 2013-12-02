Рерайтинг описания программных продуктов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок183 просмотра

Требуется рерайтинг описания ПП 1С для сайта.

11 лет назад
Tenos
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
5 дней
Никаких нареканий, сотрудничество быстрое, удобное с сугубо положительным исходом =)
С Андреем четко и приятно работать. Заказчик очень ответственный. Сразу же объяснил задание, оговорили сроки. Оплата произведена мгновенно! Всем рекомендую работать с Андреем. Успехов!

Заявки фрилансеров

A-Modigliani
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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