Рерайтинг описания программных продуктов

Нужно написать 5 статей. Пересказать своими словами содержание материалов, которые вы найдёте по заданным темам, т.е. качественный рерайт. Объём статей — 5–7 тыс знаков каждая. Уникальность по Антиплагиату на выходе должна быть более 90%. ...