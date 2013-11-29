SEO копирайтинг. ~50 тыс.зн. Тема: Лидогенерация.

Тема: лидогенерация.

Задача: подготовить копирайтинг статей и подготовить новые, используя 64 запроса из ТЗ.

Итог работы отдать одним документом word, в котором указана ссылка на сайте, куда вставлять текст, использованные в статье ключи, заголовок и сам текст.

Ключи к использованию на релевантных страницах (64 шт.+-):

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Полное ТЗ под паролем - "CPA" (без кавычек). Файл открывать в текстовом редакторе =)

Предварительный объём - 40 тыс.зн.

Предварительный бюджет за проект (не по знакам считаю): 5000 руб.

При этом, горячится не надо. Если готовы вдумчиво выполнить работу дешевле - буду рад.

Оплата: киви, ЯД, WM.

Требования к исполнителю: от 1 года SEO копирайтинга, от 25 лет.

В заявке: бюджет, вопросы, сроки начала работы, оценочные сроки на проект (ок. 5 рабочих дней).