День добрый Хочу заказать пакет статей на строительную тематику. Речь пойдет о дизайне интерьера, установке того или иного прибора и т.д. Пока буду выкупать от 2 до 10 статей в день, чтобы ...
SEO копирайтинг. ~50 тыс.зн. Тема: Лидогенерация.
Тема: лидогенерация.
Задача: подготовить копирайтинг статей и подготовить новые, используя 64 запроса из ТЗ.
Итог работы отдать одним документом word, в котором указана ссылка на сайте, куда вставлять текст, использованные в статье ключи, заголовок и сам текст.
Ключи к использованию на релевантных страницах (64 шт.+-):
cpa агентства, cpa реклама, биржа лидов, генератор лидов, генерация лидов, заказать CPA, заказать CPL, Cost Per Call, заказать лидогенерацию, заказать лиды, заявка клиента, качественные лиды, клиенты агентствам, компания занимающаяся лидогенерацией,...
Полное ТЗ под паролем - "CPA" (без кавычек). Файл открывать в текстовом редакторе =)
Предварительный объём - 40 тыс.зн.
Предварительный бюджет за проект (не по знакам считаю): 5000 руб.
При этом, горячится не надо. Если готовы вдумчиво выполнить работу дешевле - буду рад.
Оплата: киви, ЯД, WM.
Требования к исполнителю: от 1 года SEO копирайтинга, от 25 лет.
В заявке: бюджет, вопросы, сроки начала работы, оценочные сроки на проект (ок. 5 рабочих дней).
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