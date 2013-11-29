SEO копирайтинг. ~50 тыс.зн. Тема: Лидогенерация.

$151
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки264 просмотра

Тема: лидогенерация.

Задача: подготовить копирайтинг статей и подготовить новые, используя 64 запроса из ТЗ.

Итог работы отдать одним документом word, в котором указана ссылка на сайте, куда вставлять текст, использованные в статье ключи, заголовок и сам текст.

Ключи к использованию на релевантных страницах (64 шт.+-):

cpa агентства, cpa реклама, биржа лидов, генератор лидов, генерация лидов, заказать CPA, заказать CPL, Cost Per Call, заказать лидогенерацию, заказать лиды, заявка клиента, качественные лиды, клиенты агентствам, компания занимающаяся лидогенерацией,...

Полное ТЗ под паролем - "CPA" (без кавычек). Файл открывать в текстовом редакторе =)

Предварительный объём - 40 тыс.зн.

Предварительный бюджет за проект (не по знакам считаю): 5000 руб.

При этом, горячится не надо. Если готовы вдумчиво выполнить работу дешевле - буду рад.

Оплата: киви, ЯД, WM.

Требования к исполнителю: от 1 года SEO копирайтинга, от 25 лет.

В заявке: бюджет, вопросы, сроки начала работы, оценочные сроки на проект (ок. 5 рабочих дней).

Лидогенерация
11 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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