Продающие тексты для лендинга

Работа с Веб-студией "Симметрия" прошла "на ура". Сотрудничеством полностью довольна. Сразу же по утверждению заявки мне отправили полное и качественно разработанное ТЗ, что немаловажно в лендинге. Общение с исполнителем - тоже на уровне. Доброжелательность, открытость и без помпезной манерности, что весьма порадовало. Ну а о своевременной оплате можно и не говорить. Мне вообще любезно предлагали предоплату, но я отказалась, так как почему-то сразу же сформировалось хорошее представление о заказчике. И, как оказалось, не зря. Спасибо Вам, Надежда, за заказ и интересный проект!