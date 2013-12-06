Продающие тексты для лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок159 просмотров

Нужно написать продающие тексты для сайта одностраничника. Продажа перчаток. ТЗ потенциальным исполнителям.

11 лет назад
web-symmetria
Надежда 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

amfilada
Адель 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Грамотный и профессиональный подход к делу! Продающие тексты на высоком уровне. Работа была сделана оперативно, небольшие правки также вносились очень быстро! Работой довольна! Буду рада дальнейшему сотрудничеству
Работа с Веб-студией "Симметрия" прошла "на ура". Сотрудничеством полностью довольна. Сразу же по утверждению заявки мне отправили полное и качественно разработанное ТЗ, что немаловажно в лендинге. Общение с исполнителем - тоже на уровне. Доброжелательность, открытость и без помпезной манерности, что весьма порадовало. Ну а о своевременной оплате можно и не говорить. Мне вообще любезно предлагали предоплату, но я отказалась, так как почему-то сразу же сформировалось хорошее представление о заказчике. И, как оказалось, не зря. Спасибо Вам, Надежда, за заказ и интересный проект!

Заявки фрилансеров

amfilada
Адель 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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