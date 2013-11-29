Исполнитель на постоянную удаленную работу

Нужен человек, на постоянную удаленную работу, по поддержке проекта в интернете.

Задачи: В короткие сроки занять первые места в поисковиках по ключевым фразам, поддержание позитивного «фона» по отзывам о проекте.

Суть работы: Вы регистрируетесь в соц. сетях, таких как facebook, twitter, google+, My Space и других (только англоязыч!!!) И оставляете положительные отзывы на всех ресурсах, по тематике, НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!!!

Достаточно 10–20 отзывов в день, не больше 3-х отзывов на одном ресурсе в день (аккаунты не должны повторяться). Если Вам попадается, какой либо «негатив» по проекту, Вы сразу об этом сообщаете, для оперативного реагирования. В конце рабочего дня скидываете отчет со ссылками на Ваши отзывы…

Оплата договорная, предлагайте свою цену (не меньше 250 отзывов в мес.!!!).

Грамотный Англ. ОБЯЗАТЕЛЕН (google переводчик не проходит…)