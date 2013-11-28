Работа с текстами на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок289 просмотров

Добрая ночь..

на сайте skala96.com нужно переписать тексты.

Нужно сделать их технически правильными и написаны для людей.

кто сможет? какова цена вопроса?

11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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