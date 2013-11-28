Написание статьи в стиле AIDA.

Тематика сайта - Автоломбард.

Есть текст-донор. Заказчик надергал его с чужих сайтов и немного разбавил своими словами, чтобы описать свою услугу.

Нужно сделать его:

а) уникальным

б) продающим.

Первоисточник, а также ключевики и их кол-ва пришлем.

Нужно 2-2,5 тыс символов.

Пока одна статья, возможно будет еще.

Ждем предложений.