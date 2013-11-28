Необходимо составить заголовок и текст к объявлению для 8 сайтов, на каждый сайт – 50 объявлений Требования к объявлениям - Не более одного восклицательного знака на все объявление (включая текст и ...
Написание статьи в стиле AIDA.
Тематика сайта - Автоломбард.
Есть текст-донор. Заказчик надергал его с чужих сайтов и немного разбавил своими словами, чтобы описать свою услугу.
Нужно сделать его:
а) уникальным
б) продающим.
Первоисточник, а также ключевики и их кол-ва пришлем.
Нужно 2-2,5 тыс символов.
Пока одна статья, возможно будет еще.
Ждем предложений.
Заявки фрилансеров
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