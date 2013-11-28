Нужны обзоры категорий товаров для по автодивайсам: радары, детекторы и т.п. всего около 30-40 статей по 2-3 Кз каждая в откликах пишите, пожалуйста, сразу цену за 1000 ...
Написание отзывов
Нужно написать и разместить несколько положительных отзывов о компании (автошкола в Киеве).
Отзывы принимаются только с «живых», «активных» аккаунтов, которыми пользуются.
Специально зарегистрированные аккаунты под 1 отзыв не подходят.
Обязательно нужно будет сделать принт — скрин отзыва.
Оплата за один отзыв — 10 грн ( $1.2 )
Оплата на Вебмани или карту Привата.
Заявки фрилансеров
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