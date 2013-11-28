Написание отзывов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки175 просмотров

Нужно написать и разместить несколько положительных отзывов о компании (автошкола в Киеве).

Отзывы принимаются только с «живых», «активных» аккаунтов, которыми пользуются.

Специально зарегистрированные аккаунты под 1 отзыв не подходят.

Обязательно нужно будет сделать принт — скрин отзыва.

Оплата за один отзыв — 10 грн ( $1.2 )

Оплата на Вебмани или карту Привата.

11 лет назад
alexfill
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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