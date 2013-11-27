Приветствую. - Пополняю команду копирайтеров (!) сотрудниками. - Работа постоянная (кто желает просто поработать несколько дней, просьба не беспокоить). - Для начала желательно ежедневно писать ~5000 знаков без пробелов в ...
Ремонт ВАЗа - требуются авторы
Требуются авторы на постоянное сотрудничество на автомобильный проект (Ремонт ВАЗов)
Отпишитесь пожалуйста:
1. Сколько тысяч символов в день вы готовы писать?
2. Об опыте работы над автомобильными проектами/в реальной жизни (приложите ссылки на примеры статей)
3. О цене за тысячу символов без пробелами
В личку прошу не писать, все предложения выкладывать сюда.
Заявки фрилансеров
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