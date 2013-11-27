Ремонт ВАЗа - требуются авторы

Требуются авторы на постоянное сотрудничество на автомобильный проект (Ремонт ВАЗов)

Отпишитесь пожалуйста:

1. Сколько тысяч символов в день вы готовы писать?

2. Об опыте работы над автомобильными проектами/в реальной жизни (приложите ссылки на примеры статей)

3. О цене за тысячу символов без пробелами

В личку прошу не писать, все предложения выкладывать сюда.