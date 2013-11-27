Рерайтер статей для сайта

$151
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок425 просмотров

Всем доброго времени суток!

Требуется Исполнитель для рерайта статей и новостей, тематика реклама, для сайта: www.ra-kraska.ru

Количество статей - 50 шт. в неделю

Время работы - любое.

Оплата 5 000 р. в месяц

11 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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