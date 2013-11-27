Все просто: 1. Заходите на любой специализированный туристический форум 2. Читает любую тему 3. На основании темы составляете тезисы 8-12шт. 4. Подбираете к ним красивую картинку 5. Пост ...
Тексты на медицинскую тематику
Здравствуйте, фрилансеры!
Нужно написать ряд относительно несложных текстов на медицинскую тематику: здоровый образ жизни и его сохранение, мужское здоровье и так далее. Объем будет значительный, оговорю его лично с соискателем.
Вы должны уметь: делать уникальный текст на основе моего исходника
Держать слово и делать то, о чем мы договариваемся во время
Обязательно предлагая свои услуги напишите мне цену за 1000 б.п.
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