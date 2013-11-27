Тексты на медицинскую тематику

Здравствуйте, фрилансеры!

Нужно написать ряд относительно несложных текстов на медицинскую тематику: здоровый образ жизни и его сохранение, мужское здоровье и так далее. Объем будет значительный, оговорю его лично с соискателем.

Вы должны уметь: делать уникальный текст на основе моего исходника

Держать слово и делать то, о чем мы договариваемся во время

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