Тексты на медицинскую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка281 просмотр

Здравствуйте, фрилансеры!

Нужно написать ряд относительно несложных текстов на медицинскую тематику: здоровый образ жизни и его сохранение, мужское здоровье и так далее. Объем будет значительный, оговорю его лично с соискателем.

Вы должны уметь: делать уникальный текст на основе моего исходника

Держать слово и делать то, о чем мы договариваемся во время

Обязательно предлагая свои услуги напишите мне цену за 1000 б.п.

11 лет назад
best_sites
Людмила 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт статей - впечатлений об отдыхе

    $50

    Есть простые тексты пользователей тур.порталов, нужно сделать рерайт. Оплата яндекс деньгами - пишите цены и скорость вашей работы. Интересует рерайтеры из России, либо покажите примеры текстов. Рерайт не может стоить ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер на новостные сайты

    $50

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется ответственный рерайтер для публикации новостных материалов на 2ух сайтах - информационных порталах Татарстана и г. Актобе (Казахстан). Необходимо 5 новостей в неделю (3 на один сайт и 2 на другой). ...

    DLEWordPress
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт seo-статей

    $50

    Нужно написать статьи 1500-2000 знаков для списка терминов и понятий по ceo-оптимизации. Поисковая система Белая оптимизация Черная оптимизация Серая оптимизация Ранжирование Внутренние факторы Внешние факторы Поведенческие факторы ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтеры на тематику "Кадры"

    Рады Вам сообщить, что на наш новый информационный портал продолжается набор авторов для долгосрочного сотрудничества. Уже сейчас на проект работает группа авторов. Но этого нам не достаточно и поэтому мы вновь объявляем конкурс. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по ведению групп внутри сайта

    Ведение 4-5 групп внутри ресурса its-my-life.ru Публикация фото, видео и текстовых материалов. Увеличение кол-во участников в группах за счет посетителей. Ребят, это не соц.сети, это работа с контентом на ресурсе!!! ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать пресс релиз

    Необходимо составить грамотный пресс релиз об открытии в ноябре этого года в Санкт-Петербурге, нового билетного оператора, по продаже билетов в театры и на концерты. Необходимо сделать упор, что приоритетным направлением деятельности в компании ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поиск книг PDF в сети и конвертация в word

    Требуется найти 10 книг или сборников статей в интернете в формате PDF: на английском языке любого года, обьем от 150 страниц книги, статьи пойдут в разы меньше. медицинской тематики, в приоритете ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад