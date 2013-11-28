Добрый день! Срочно требуются копирайтеры и рерайтеры. 2-3 человека. Вы должны быть гоговы - писать на любые темы. С проблемами - "пропал свет, заболел зуб, полетела винда и т.п." - не беспокоить. ...
Написать пресс релиз
Необходимо составить грамотный пресс релиз об открытии в ноябре этого года в Санкт-Петербурге, нового билетного оператора, по продаже билетов в театры и на концерты.
Необходимо сделать упор, что приоритетным направлением деятельности в компании является, это реализация билетов без наценки и продажа электронных билетов, на те мероприятия где это возможно.
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