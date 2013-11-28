Написать пресс релиз

Необходимо составить грамотный пресс релиз об открытии в ноябре этого года в Санкт-Петербурге, нового билетного оператора, по продаже билетов в театры и на концерты.

Необходимо сделать упор, что приоритетным направлением деятельности в компании является, это реализация билетов без наценки и продажа электронных билетов, на те мероприятия где это возможно.