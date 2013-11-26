Добрый день! Срочно требуются копирайтеры и рерайтеры. 2-3 человека. Вы должны быть гоговы - писать на любые темы. С проблемами - "пропал свет, заболел зуб, полетела винда и т.п." - не беспокоить. ...
Рерайтинг статей на сайте
Требуется провести полный рерайтинг всего текста на сайте, включая все разделы, кроме раздела «О компании» и всех пдф файлов. Сайт — http://usa-oil.org/
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