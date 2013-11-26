Рерайт текста

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Закрыт4 заявки161 просмотр

Рерайт текста в основном на строительную тематику. Требуется использовать заготовленные инструменты. Отслеживать новые заказы на рерайт и писать уникальные текста. Требование к кандидатам: Ответственность, усидчивость, знание русского языка. Более подробная информация о данном проекте вы можете получить в ЛС или icq

11 лет назад
wcoder1
Диего 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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