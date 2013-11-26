Написать 20 отзывов о женских товарах

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок275 просмотров

На сайте есть много разных категорий. Необходимо зарегистрироваться и написать по 2–3 отзыва в любую категорию. Товары вы выбираете сами, но только с российских сайтов! Оттуда же надо копировать и вставить картинку.

Всего надо написать 20 отзывов.

Вот пример: http://kupila.info/reviews/sport/turizm/pohodnyi-ryukzak-deuter-futura-pro-34.html

Жду предложений по оплате

HTML
11 лет назад
Triona
Марина 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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