Нужен хороший копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок395 просмотров

Здравствуйте! Нужен хороший, ответственный копирайтер по тематике софт, программное обеспечение. В работу входит написание кратких обзоров программ по четкому ТЗ. Жду Ваши предложения и цены за 1000 знаков без пробелов. Спасибо за внимание!

11 лет назад
nikolenkost
Петров 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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