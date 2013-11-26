Продается сайт, в связи с чем ищу постера для создания сообщений на тематических форумах типа searchengines и в тематических паблик-группах соц. сетей. По 10 руб. за объявление, оплата WM. Кому интересно, оставляйте заявки ...
Нужен хороший копирайтер
Здравствуйте! Нужен хороший, ответственный копирайтер по тематике софт, программное обеспечение. В работу входит написание кратких обзоров программ по четкому ТЗ. Жду Ваши предложения и цены за 1000 знаков без пробелов. Спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
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