Нужен копирайтер\рерайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок116 просмотров

Систематическое написание статей (1-2 в неделю)

Для интернет магазина нужны статьи, на тему: интим, отношения, секс шоп и т.д.

Символов до 1 тыс.

Можно рерайтить любые другие, чужие статьи, главное уникальность.

Оплата Приват24

На длительный срок.

Написание статей
11 лет назад
ais6erg
Илья 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

medley
38 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Отличный копирайтер :) Рекомедную
Хорошее вышло сотрудничество, рекомендую!

Заявки фрилансеров

medley
38 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Новостной редактор

    Возьмем новостного редактора на постоянную работу. Объемы новостей небольшие, писать нужно несколько новостей в неделю об открытии магазинов, ребрендинг, и т.п. Оплата раз в неделю. НЕ КОПИПАСТ, текст пишем сами.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описание швейной фурнитуры + картинки (15шт)

    $50

    Добавить описания швейной фурнитуры на сайт. Описание берете с интернета, уникализируете (реарйт), добавляете картинки фурнитуры 1-3 в текст. Символов в описании не менее 2000. Сайт http://nitkaperm.ru Список для ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер для новостного сайта

    $250

    Необходим рерайтер для новостного сайта по следующим темам: - компьютерные технологии; - гаджеты; - интернет; - наука. - игры Объем одной новости 600 знаков без пробелов. Стоимость одной новости ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей на тему "Дизайн помещений"

    $500

    Нужен хороший копирайтер, который будет писать статьи под Миралинкс (2000 зн.) на тему, - дизайн, интерьер квартир, домов, комнат и т.д. Писать нужно будет по ТЗ с необходимыми анкорами. Статьи должны быть ...

    Написание статей
    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнить каталог по металлопрокату

    Нужен ответственный человек для написания SEO текстов с тематикой металлопрокат(сайт посвящен продаже металлопроката). Необходимо наполнить каталог по металлопрокату(В каталоге 14 позиций, каждая позиция должна содержать от 1000 до 2000 знаков, текст должен быть 100% уникальным, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен рерайт

    $50

    Есть следующие тексты ( можно указать в заявке какие тексты хотите взять): 3. "Огнетушитель ОП 10" 1500 символов. 45 рублей за текст. 4. "Огнетушитель ОП 8" 1500 ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Письмо для e-mail рассылки

    Здравствуйте! Необходимо создать продающее письмо, для e-mail рассылки. - составить текст - сверстать, что бы правильно отображалось в почте (можно без верстки) Кроме того оно должно быть ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт кондитерских рецептов

    За основу берём рецепт с любого кулинарного сайта, подходящий под название "домашняя выпечка" и рерайтим его в ключе: как я приготовила вареники с ананасами. 1 рецепт порядка 700-800 знаков. Первый заказ - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно составить список характеристик стран мира

    Требуется составить XLS-табличку со следующими столбцами: Страна Столица Регион Валюта Основные языки Основная религия Развитость экономики Дееспособность государства Продолжительность жизни Количество населения ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад