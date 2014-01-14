Возьмем новостного редактора на постоянную работу. Объемы новостей небольшие, писать нужно несколько новостей в неделю об открытии магазинов, ребрендинг, и т.п. Оплата раз в неделю. НЕ КОПИПАСТ, текст пишем сами.
Дверка
Описание страниц каталога и брендов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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