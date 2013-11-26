Нужен хороший копирайтер, который будет писать статьи под Миралинкс (2000 зн.) на тему, - дизайн, интерьер квартир, домов, комнат и т.д. Писать нужно будет по ТЗ с необходимыми анкорами. Статьи должны быть ...
Рерайтер для новостного сайта
Необходим рерайтер для новостного сайта по следующим темам:
- компьютерные технологии;
- гаджеты;
- интернет;
- наука.
- игры
Объем одной новости 600 знаков без пробелов. Стоимость одной новости 15 рублей, уникальность от 90%. В день необходимо делать и размещать на сайте 5 и более новостей.
Заявки фрилансеров
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