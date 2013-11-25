Добавить отзывы к товару

Требуются на постоянку рерайтер/копирайте новостей, работы немного, но она постоянная. Оплата сдельная, как правило рерайт на авто тему, но новости нужны качественные, так как читают люди!!! Просьба любителей быстрых денег и быстро-рерайтеров не ...