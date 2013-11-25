Требуются грамотные и ответственные рерайтеры

Нужно 3-5 исполнителей, которые в сутки пишут не менее 10 000 збп., для написания несложных небольших текстов, плюс рерайтинг. Даю исходники для рерайтинга и подробное ТЗ для копирайтинга. Обзор услуг. Цена копирайтинг 1000 ...