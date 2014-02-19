Нужен текст для цветочного магазина.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок289 просмотров

Нужны описания плантаций - СТАНДАРТНЫЕ, ПРЕМИУМ, СУПЕР ПРЕМИУМ в ЭКВАДОРЕ и ГОЛЛАНДИИ! 1500зн в статье.

11 лет назад
Stason
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

billi_jon
Ян 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

billi_jon
Ян 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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