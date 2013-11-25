Веб-студии требуются авторы и переводчики с английского для постоянной удаленной работы. Требования к исполнителям: 1. Кандидат должен уметь писать/рерайтить/переводить интересные и грамотные тексты на заданную тематику, в ...
Рассылка коммерческих предложений
Здравствуйте! Работа заключается в следующем. Вы с помощью программы 2GIS-Казань составляете базу потенциальный клиентов по инструкции. Далее под каждого клиента составляется коммерческое предложение. Делается это следующим образом: У Вас будет документ "10 секретов продающего сайта"
- Вы изучаете сайт потенциального клиента, сравниваете с документом и делаете вывод: сайт продающий или нет.
- Если продающий - пропускаете.
- Если нет - пишете коммерческое предложение (по определенному шаблону) для этого клиента, со скриншотами сайта, с рекоммендациями. Далее отправляете его.
Условия:
- Предоставим все необходимые материалы: примеры КП, инструкии по сбору базы, материалы по продающим сайтам.
- Оплата производится раз в неделю за кол-во отправленных предложений.
Требования:
- Умение грамотно писать, излагать своим мысли,
- Умение отличать хороший продающий сайт от плохого сайта, отличать хороший дизайн от любительского.
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