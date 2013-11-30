Написать подробную инструкцию по Wordress

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Завершен5 заявок176 просмотров

Написать подробную инструкцию по Wordress со скриншотами. Нужно начать с установки вордпреса на сервер. Далее подробно об основных настройках движка, далее как добавить материал, еще коснуться ворпоса - установка и использование модуля seo.

WordPress
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$16
1 день
Дмитрий отлично справился с задачей!
Только положительные впечатления от работы с Дмитрием!

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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