Обзоры сервиса футбольных прогнозов

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Завершен3 заявки168 просмотров

Необходимы два обзора о футбольном сервисе прогнозов. Для этого нужно познакомиться с функционалом(предоставлю демо-аккаунт), описать преимущества, привести скриншоты. Задача обзоров - увеличить степень доверия клиентов, привлечь новых. Предпочтение людям, которые с футболом и ставками на ты. Количество знаков в обзоре от 7000, количество скриншотов от 4 шт. Цена за 1 обзор 350 руб. ineedscore com

11 лет назад
ineedscore
Ярослав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва(-3)
11 лет назад
$10
4 дня
Заказывал обзор сервиса. Твердые 8 баллов. Можно работать.
Деньги получил. Нет никаких проблем.

Заявки фрилансеров

Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
24 отзыва(-3)
11 лет назад

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