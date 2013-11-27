Обзоры сервиса футбольных прогнозов

Необходимы два обзора о футбольном сервисе прогнозов. Для этого нужно познакомиться с функционалом(предоставлю демо-аккаунт), описать преимущества, привести скриншоты. Задача обзоров - увеличить степень доверия клиентов, привлечь новых. Предпочтение людям, которые с футболом и ставками на ты. Количество знаков в обзоре от 7000, количество скриншотов от 4 шт. Цена за 1 обзор 350 руб. ineedscore com