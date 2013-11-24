10 статей, обзор книг.

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Завершен3 заявки237 просмотров

Добрый день.

Нужно написать 10 уникальных статей на 2000 знаков "+" "-" каждая.

Тема "Бизнес литература" обзор книг бизнес тематики. Выбор произвольный.

Ссылку на книгу приложить к статье.

Нужно выполнить до 23:00 МСК воскресенья.

Оплата 100 рублей статья. Оплата СТРОГО на киви кошелек или яндекс деньги.

Жду предложений.

11 лет назад
rozmarin
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Сергей отлично справился с заданием, скорость исполнения порадовала. Буду еще обращаться. Спасибо за работу.
С Романом состоялось плодотворное сотрудничество, оставившее после себя положительные эмоции. Интересное задание, оперативная оплата труда, быстрый выход на связь - все это вызывает у меня желание продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Sergio789
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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