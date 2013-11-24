Нужен отвественный копирайтер, который будет ежедневно выполнять 10 тыс. знаков. Оплата - 30 рублей за 1 тысячу знаков, сразу после проверки текстов.
10 статей, обзор книг.
Добрый день.
Нужно написать 10 уникальных статей на 2000 знаков "+" "-" каждая.
Тема "Бизнес литература" обзор книг бизнес тематики. Выбор произвольный.
Ссылку на книгу приложить к статье.
Нужно выполнить до 23:00 МСК воскресенья.
Оплата 100 рублей статья. Оплата СТРОГО на киви кошелек или яндекс деньги.
Жду предложений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
1. Необходимо сделать интересную статью на тематику «недвижимость». В статье должен быть ключевым моментом запрос «аренда квартир в Красноярске». Это может быть обзор, или новость. Объем статьи 3000 знаков. Копирайт. Ключевую фразу можно склонять, обязательно разбавлять ...Завершен11 лет назад
Требуется провести полный рерайтинг сайта, включая все разделы, кроме раздела "О компании" и всех пдф файлов. Сайт - http://usa-oil.org/ Что необходимо? Нужен уникальный текст, для нормальной индексации сайта, собственно в основном для этого ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте нужен текст по ремонту телефонов коммуникаторов HTC текст на 5000 символов продуманный по нашей тематике http://repairmobile.ru/phones/HTC/Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Нужно написать статью о вреде алкоголя, использовать статистические данные о том, сколько людей умирает на дороге по вине пьяных водителей, сколько детей рождается с различными отклонениями, и какие заболевания внутренних органов вызывает алкоголь, Написать о ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен копирайтер очень хорошо разбирающийся в данный тематике, который сможет сесть и аккуратно написать все что он по этой теме знает. Ключевые слова будут заданы.Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо написание текстов, тема - мерчендайзинг (для наполнения разделов сайта). Текстов порядка 14ти по 1000-1500 символов каждый.Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется наполнение форума, форум англоязычный, поэтому и посты должны на англ языке. Форум для мужчин, на тему знакомств. Соответственно посты должны быть осмысленными и нести какой то смысл, а не просто текст. Выглядит это примерно ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо написать биография боле подробно при личном переписке.Оплата через Я.Д.Завершен11 лет назад