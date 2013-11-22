Статья о вреде алкоголя

Нужно написать статью о вреде алкоголя, использовать статистические данные о том, сколько людей умирает на дороге по вине пьяных водителей, сколько детей рождается с различными отклонениями, и какие заболевания внутренних органов вызывает алкоголь, Написать о том, что было бы полезно повысить возрастной порог продажи алкоголя до 21 года, как за рубежом. Можно напомнить о пропаганде зож в ссср, о различных плакатах и поучительных мультиках (только без рекламы). Текст 100-150 слов, проверю на уникальность, оплата WMZ по факту после проверки.