Начинающие рерайтеры для наполнения сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок252 просмотра

Для нового сайта требуются рерайтеры.

Темы: полезные советы (дом, дача, автомобиль, здоровье, отношения, компьютеры, хобби, спорт, карьера и бизнес, здоровое питание, отдых, техника, туризм)

Источники ищете сами. Тексты 90-100% уникальности по Advego. 1500-2000 знаков без пробелов.

Первоначальная цена 25р за 1000 зн. С лучшими продолжим сотрудничество с повышением цены. Текстов потребуется много.

Оплата ЯндексДеньгами.

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11 лет назад
netsalex
Алексей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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