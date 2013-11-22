Статьи-справки о деревянном строительстве

Нужно написать статьи-справки о компаниях, работающих на рынке деревянного домостроения.

Источники: сайт компании и отзывы в сети.

Статьи должны носить нейтрально-информационный характер. В начале каждой статьи обязательно приводить справочные сведения по шаблону:

Название компании (юридическое)

Год основания (или время работы)

Адрес и контакты:

Сайт

Профиль (специализация): строительство из бруса, бревна, каркасное и т.п. или все сразу.

В тексте нужно дать оценку компании в соответствии с объемом работ (крупная, небольшая, средняя).

Описать преимущества и особенности — возможность кредита, гарантии, цены

Оценить заметность компании в Интернете, СМИ, ТВ, перечислить методы рекламы.

Дать оценку сайту и методам рекламы.

Пару абзацев посветить оценке компании в Интернете, с поправкой, что люди любят писать в основном негативные отзывы.

Объем каждой статьи 2-3 тысячи знаков. Можно больше или меньше.

Цена за статью до 250 р. / 7,5 $, за весь объем 2000 / 60

В данный момент, нужно написать 8 статей.