Нужен журналист для сайта о софте на постоянку

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки224 просмотра

Здравствуйте! На постоянную работу требуется журналист для написания статей по тематике софт, новости it.

Обязанности:

1. Написание 1 или 2х статей/новостей по тематике софт

2. Часто бывать в сети для возможности быстро связаться.

Требования:

1. Общие (базовые) знания в области программного обеспечения

2. Грамотный русский язык (орфография, пунктуация, стилистика)

3. Умение четко выражать свою мысль простым и понятным языком, без “заумных” терминов

4. Умение работать по техническому заданию

5. Размеры статьи от 2000 до 3000 знаков, зависит от популярности софта

6. Оплата 30 р. за 1000 без пробелов (Webmoney)

Жду заявок:

- в приоритете копирайтеры с опытом подобной работы (ссылки на ваши статьи по тематике приветствуются)

- несерьезных исполнителей прошу не беспокоить.

Написание статей
11 лет назад
nikolenkost
Петров 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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