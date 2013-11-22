Требуется активный участник форумов о продвижении в интернете. Тема: партнерские программы (SEO, котекст, соц сети, баннеры). 1. Серфить форумы на предмет вопросов - 20 полезных постов (ответа) в мес на одном ...
Нужен журналист для сайта о софте на постоянку
Здравствуйте! На постоянную работу требуется журналист для написания статей по тематике софт, новости it.
Обязанности:
1. Написание 1 или 2х статей/новостей по тематике софт
2. Часто бывать в сети для возможности быстро связаться.
Требования:
1. Общие (базовые) знания в области программного обеспечения
2. Грамотный русский язык (орфография, пунктуация, стилистика)
3. Умение четко выражать свою мысль простым и понятным языком, без “заумных” терминов
4. Умение работать по техническому заданию
5. Размеры статьи от 2000 до 3000 знаков, зависит от популярности софта
6. Оплата 30 р. за 1000 без пробелов (Webmoney)
Жду заявок:
- в приоритете копирайтеры с опытом подобной работы (ссылки на ваши статьи по тематике приветствуются)
- несерьезных исполнителей прошу не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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