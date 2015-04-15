nikolenkost

Петров nikolenkost

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Скрипт всплывающего окна (pop up) для сайтов

    Необходимо разработать скрипт всплывающего окна (pop up) для сайтов по заданному техническому заданию. В предложении укажите цену и сроки выполнения. Ожидается качественная реализация функционала в соответствии с требованиями.

    Написание скриптов
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Алфавит на Вордпресс

    Здравствуйте. Есть сайт библиотеки на Вордпресс. Каждая категория - это фамилия и имя автора. Запись - это название книги автора. Нужно сгруппировать категории (фамилии авторов) в алфавит и ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер Youtube

    Здравствуйте. Нужен парсер Yuotube по API Требования: - парсинг по ключевому слову - работа через API - вывод результатов парсинга в формате - ключ|id видео|описание|название ролика|url картинки превьюв - стабильность ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать калькуляторы на сайт

    Здравствуйте. Нужно создать несколько калькуляторов расчета на сайте. Что нужно сделать: 1. Найти плагин/скрипт калькулятора на Wordpress. 2. Запрограммировать в плагине/скрипте логику расчета (можно подсмотреть у конкурентов). 3. Вставить на сайт работоспособную ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка элементов сайта на WP

    Здравствуйте. В готовый сайт на WP нужно вставить элементы дизайна. Более детально в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Y7g2gLObysj6EhBC_3yiLCSd6b9CtI-rdOfLWGa9dfg/edit Интересуют цена/сроки.

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задание по Spywords.ru

    Здравствуйте. Нужно собрать ключевые слова в сервисе http://spywords.ru/ у следующих сайтов: http://vseprokuhni.com/ http://jkuhnya.ru/ http://smallkitchen.ru/ http://www.razniekuhni.ru/ http://diz-kuhni.ru/ http://kuhniplan.ru/ http://favoritekitchen.ru/ http://dizainkyhni.ru/ http://vseprokuhni.com/ http://kitchendecorium.ru/ http://sborkakuhni.com/ http://www.kitchenguide.ru/ ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламирование сайта на форумах.

    Здравствуйте. Нужно прорекламировать сайт на тематических форумах. Что нужно сделать: - зарегистрироваться на форуме из предоставленного списка - оставить сообщение в соответствующей теме со ссылкой на рекламируемый сайт ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подправить шаблон WP

    Здравcтвуйте. Нужно подправить шаблон на сайте WP. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Qn-5GUC9kwbUCsZx2mzQlNoW1lmHN3DJcv6DCm2r_2A/edit Жду предложений со сроками и ценами.

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на Wordpress

    Здравствуйте. Нужно сделать мелкие доработки на сайте Wordpress. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/197HQiRTZQYw8WVlZ2ZXVP_lk95Lyrd1nqfJZH6JoBsM/edit Интересуют сроки и цены (в рублях). PS Если будет хорошее качество выполнения по ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и натяжка макета psd | Wordpress

    Здравствуйте. Нужно сверстать psd макет и натянуть на WP. Так же нужно произвести первичные настройки cms. Основные требования: - HTML 5 - Кроссбраузерность - Скорость загрузки - Соответствие ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен программист для доработок сайта на Wordpress

    Здравствуйте. В готовый дизайн на сайте Wordpress нужно внести небольшие доработки. 1. Выровнять верхнее меню по центру. (При этом, что бы верстка работала во всех популярных браузерах) Сейчас это выглядит в ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать меню для сайта на Wordpress

    Здравствуйте. Нужно сверстать меню с табами для готового сайта на Wordpress. Требования 1. Должны работать обе вкладки меню (tabs) 2. Код должен соответствовать современным требованиям верстки (валидность и т.д.) ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Донастроить сервер VPS

    Здравствуйте. Задача - донастроить работающий сервер для ускорения загрузки сайтов на Joomla и Wordpress. Для этого нужно доустановить связку - apache nginx eaccelerator memcache (последнее протестировать, если есть эффект, то оставить, если нет, ...

    ApacheJoomlaNginxWordPress
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать меню для сайта

    Здравствуйте. Для действующего сайта нужно нарисовать два меню: 1. Верхнее 2. Левое меню (с двумя вкладками (tabs)) Основное требование - меню должны вписываться в уже имеющийся дизайн. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задание по Joomla

    Здравствуйте. Нужен опытный программист, который отлично знает CMS Joomla 1.5 для выполнения следующего задания: ТЗ - http://goo.gl/hfXgPB Интересует цена, сроки выполнения.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать элементы дизайна сайта
Чётко поставленная задача, лёгкое общение 100% оплата. Остался доволен сотрудничеством.
Получил отличный результат. Быстро, качественно - всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
underwar
32 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Подправить тему Wordpress
WordPress
Спасибо за отзыв
Ответственный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$25
9 баллов
11 лет назад
Нужно настроить VPS хостинг
JoomlaWordPress
Рекоменндую Сергея! Отличный заказчик!
Рекомендую Сергея, как ответственного и грамотного исполнителя. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужны статьи. Тематика авто
Спасибо за сотрудничество! Четкое задание, моментальная оплата, оперативное решение текущих вопросов. Рекомендую Сергея, как отличного заказчика!
Хороший, универсальный копирайтер. Рекомендую
Ответный отзыв
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$130
6 баллов
11 лет назад
Нужно сверстать и натянуть на WordPress
WordPress
Четкое ТЗ, оплата в срок! Рекомендую!
Эльдар ответственный программист, который работает на результат. Рекомендую!
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