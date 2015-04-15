nikolenkost

Необходимо разработать скрипт всплывающего окна (pop up) для сайтов по заданному техническому заданию. В предложении укажите цену и сроки выполнения. Ожидается качественная реализация функционала в соответствии с требованиями.
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