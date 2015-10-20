Создать калькуляторы на сайт

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок185 просмотров
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Здравствуйте. Нужно создать несколько калькуляторов расчета на сайте.

Что нужно сделать:

1. Найти плагин/скрипт калькулятора на Wordpress.

2. Запрограммировать в плагине/скрипте логику расчета (можно подсмотреть у конкурентов).

3. Вставить на сайт работоспособную версию калькулятора.

Примеры сайтов где это все хорошо реализовано:

http://calculator-credit.ru/

http://calcsoft.ru/sberbank

http://www.banki.ru/services/calculators/credits/

Цена/сроки?

8 лет назад
nikolenkost
Петров 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Oink1
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
В калькуляторе обнаружил скрытую ссылку на сайт автора, о которой он не предупредил. Не рекомендую к сотрудничеству.