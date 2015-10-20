Создать калькуляторы на сайт

Добрый день! ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1B9x5LlRHNNqy47lFTpnQFrETEX7hiRh8DBmhG2hWeOU/edit?usp=sharing Предлагайте, пожалуйста, свои цены.
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Здравствуйте. Нужно создать несколько калькуляторов расчета на сайте.
Что нужно сделать:
1. Найти плагин/скрипт калькулятора на Wordpress.
2. Запрограммировать в плагине/скрипте логику расчета (можно подсмотреть у конкурентов).
3. Вставить на сайт работоспособную версию калькулятора.
Примеры сайтов где это все хорошо реализовано:
http://www.banki.ru/services/calculators/credits/
Цена/сроки?
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