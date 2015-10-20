Реализовать систему дистанционного обучения и интегрировать ее в сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки110 просмотров
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Сайт - WordPress,

СДО - Moodle.

Необходимо сделать программную часть, верстку (имеется макет, частично есть верстка) и бэкэнд для администратора.

8 лет назад
alex_apatit
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад