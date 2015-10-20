Настроить вид категорий на главной JoomShopping

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка112 просмотров
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Необходимо на сайте http://horizont.weblelik.ru сделать вид категорий каталога как на http://horizont.klemmfix.com

Оплата приват 24

8 лет назад
omykhaylenko
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад