Сделать форму заявки на странице лендинга

Веб-программированиеЗавершен5 заявок208 просмотров
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сделать нормальную работающую форму, с перезагрузкой страницы после отправки данных,на сайте стоит форма от криворуких дел мастера, её просто улаляем.

8 лет назад
seoshark
Олег 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lost7070
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
8 лет назад
$14
2 дня
Все задачи точно в цель, рекомендую ! Спасибо!
Очень грамотный заказчик. Четко поставленные задачи. Не менялись во время работы. Оплата произведена во время.