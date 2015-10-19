Разработка видео сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок179 просмотров
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Всем доброго дня.

Требуется программист для разработки:

1. движок видео сайта по технологии шаблонизатора Smarty, (видео находится на наших серверах).

2. Подключить HTML шаблон и плеер (уже установлен). 

Опыт работы с шаблонизатором Smarty (к одному движку подключается различные html шаблонов)

Знания: PHP (5 и выше), MySQL, JS (jquery)

Так же: HTML 5, CSS (для мелких правок)  

Коротко о Задача:

1. Программная часть сайта (просмотр и вывод видео)

2. Админ панель, со следующими возможностями:

    - добавлять и управлять разделами сайта (все одинаковые)

    - загрузка видео с добавлением информации о видео и размещение по разделам

    - редактировать/удалять загруженные видео.

3. Подключить один HTML шаблон 

Подробное ТЗ имеется. 

Наличие: Skype

Оплата в рублях, на Yandex, WebMoney (WMR) кошелек.

8 лет назад
abelitro
Алексей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад