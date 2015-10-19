Разработка видео сайта

Требуется обновление и настройка движка доски объявлений Oxyclassifieds с версии 7,08 до 8,4, без утери БД, инструкция вся и исходники по обновлению имеются на английском языке. На данный момент сайт на версии 7,08 не стабилен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня.
Требуется программист для разработки:
1. движок видео сайта по технологии шаблонизатора Smarty, (видео находится на наших серверах).
2. Подключить HTML шаблон и плеер (уже установлен).
Опыт работы с шаблонизатором Smarty (к одному движку подключается различные html шаблонов)
Знания: PHP (5 и выше), MySQL, JS (jquery)
Так же: HTML 5, CSS (для мелких правок)
Коротко о Задача:
1. Программная часть сайта (просмотр и вывод видео)
2. Админ панель, со следующими возможностями:
- добавлять и управлять разделами сайта (все одинаковые)
- загрузка видео с добавлением информации о видео и размещение по разделам
- редактировать/удалять загруженные видео.
3. Подключить один HTML шаблон
Подробное ТЗ имеется.
Наличие: Skype
Оплата в рублях, на Yandex, WebMoney (WMR) кошелек.
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