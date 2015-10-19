Upgrade движка Oxyclassifieds с версии 7,08 до 8,4

Нужно сделать так, чтобы можно было гибко и просто менять внешний вид картинок на странице, а именно добавлять на нее оверлей, лупу и т.п. Вот так картинки выглядят без опций: http://c2n.me/3p4iugV.jpg А вот так с опциями "оверлей" +"лупа": http://c2n.me/3p4iCQ4.jpg Сейчас ...