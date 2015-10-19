Upgrade движка Oxyclassifieds с версии 7,08 до 8,4

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Требуется обновление и настройка движка доски объявлений Oxyclassifieds с версии 7,08 до 8,4, без утери БД, инструкция вся и исходники по обновлению имеются на английском языке. На данный момент сайт на версии 7,08 не стабилен и имеются много ошибок. Вообщем нужен 100% функционал. А также установка SMS биллинга.

8 лет назад
ihorn
Игорь 
51 годПортугалия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад