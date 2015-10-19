Модернизация.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок211 просмотров
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Имеется старенький сайт,www.thaispahouse.ru нужна его модернизация.

Еще нужна поддержка и продвижение в соц.сетях.

Пишите срок и бюджет

8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад